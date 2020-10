Geisy Arruda Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado há 3 segundos

Rio - Geisy Arruda caprichou no look para divulgar seu livro de contos eróticos, "Desejo Proibido". A influenciadora digital postou uma foto do bumbum usando uma calcinha fio-dental e deixou os seguidores babando. "Ela de costas é um problema que o pai gosta de encarar", escreveu Geisy na legenda da imagem. Geisy também postou alguns vídeos em que aparece sensualizando de lingerie.

VEJA MAIS FOTOS ABAIXO:

Publicidade