Pabllo Vittar Reprodução/Instagram/pabllovittar

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Que o k-pop está cada vez mais ganhando espaço na mídia já não é segredo pra ninguém. Até Pabllo Vittar se rendeu ao gênero e revelou estar viciada em outro grupo coreano. "Estou viciada em Twice", postou a cantora, referindo-se à girl band que lançou, nesta segunda-feira (26), o clipe da música 'I Can't Stop Me'.

estou viciada em twice :3 — Pabllo Vittar (@pabllovittar) October 27, 2020

Pabllo também se empolgou com outras músicas do álbum do grupo, e comentou no Twitter com os seguidores. "Go hard! Imagina dançar essa música na pista? Uuuui!", disse ela. Pabllo também se empolgou com outras músicas do álbum do grupo, e comentou no Twitter com os seguidores. "Go hard! Imagina dançar essa música na pista? Uuuui!", disse ela.

Publicidade

Twice Divulgação



O grupo Twice não foi o primeiro ato k-pop a ser elogiado pela artista, que já se declarou fã da Blackpink, e inclusive performou uma das músicas delas — 'Kill This Love' — em alguns de seus shows.



O Twice é formado por Sana, Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Mina, Dayhun, Tzuyu e Chaeyoung. O clipe de 'I Can't Stop Me' já conta com mais de 28 milhões de visualizações no YouTube. Confira abaixo. O grupo Twice não foi o primeiro ato k-pop a ser elogiado pela artista, que já se declarou fã da Blackpink, e inclusive performou uma das músicas delas — 'Kill This Love' — em alguns de seus shows.O Twice é formado por Sana, Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Mina, Dayhun, Tzuyu e Chaeyoung. O clipe de 'I Can't Stop Me' já conta com mais de 28 milhões de visualizações no YouTube. Confira abaixo.