Claudio Fits Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 09:18 | Atualizado 28/10/2020 10:05

Rio - O ator Claudio Fits, da Rede Globo , deu calote em um motel, em prostitutas e até no motorista de um aplicativo, segundo o colunista Léo Dias. De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Romulo Gomes, profissional de transporte que acusa Claudio de estelionato, o ator foi pego em Botafogo e pediu dinheiro emprestado no meio da corrida, realizada na noite da última sexta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Ainda segundo o colunista Léo Dias, o artista, que atua como o cozinheiro Ceará, na novela Amor de Mãe, teria dito ao motorista que estava com um problema no cartão, pedido o valor de R$ 1,3 mil e afirmado que faria uma transferência para ressarci-lo. Logo após ter emprestado o valor, Romulo afirmou que rodou por horas com o passageiro.



O motorista, em seguida, diz ter levado o ator até um motel na Barra da Tijuca, onde o ator teria selecionado o quarto mais barato, no valor de R$ 159, e contratado duas garotas de programa. No fim de tudo, o artista tentou fazer uma transferência frustrada para as prostitutas, que teriam quebrado garrafas de champanhe, além de outros objetos do quarto, para reivindicar o pagamento.

Publicidade

As garotas foram embora e, ao tentar deixar o estabelecimento, o cartão do ator não passou. Ele não teve como pagar a dívida de R$ 1,2 mil.