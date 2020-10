Sikêra Jr. ataca Xuxa Meneghel Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 28/10/2020 15:45 | Atualizado 28/10/2020 17:40

Na sua última coluna para a revista Vogue, Xuxa afirmou que vai processar o apresentador da RedeTV! Sikêra Júnior por difamação, pois em uma das edições de seu programa, ele se referiu à ela como pedófila e a acusou de fazer apologia às drogas. Antes disso, a apresentadora já havia o criticado por fazer piada ao noticiar um caso de zoofilia.



“Parece que ele quer ser bastante popular e caricato, uma mistura de palhaço e repórter com uma postura bem forçada, desengonçada e tosca. Na imagem que eu vi ele estava rindo, debochando de um crime, zoofilia. Ao invés do apresentador dizer o quanto isso é errado, ele pede para alguém da sua equipe usar uma máscara de bicho e outra pessoa fazer a cena de estupro. Tudo isso abaixo de muitos risos”, escreveu Xuxa.



A apresentadora teve acesso às imagens de Sikêra por meio das redes sociais de Luísa Mell e repostou o conteúdo questionando “Qual é a graça? Zoofilia é crime”. “O tal senhor, ao invés de ver o erro que fez e se desculpar com as famílias que vêem seu programa, começou a me atacar, me chamando de pedófila e ex-rainha. E mais, disse que ensinava crianças a não deixarem ninguém tocá-las em certos lugares do corpo”, comentou ela.



Em resposta a Xuxa, Sikêra citou o filme 'Amor Estranho Amor'. “Esse senhor disse que transar com criança é pedofilia e ele tem razão, assim como sexo com animal é zoofilia, ambos crimes. Errou ao dizer que eu fiz, aliás errou muito feio, mas isso é assunto para meus advogados. De qualquer forma, esclarecendo o que eu acredito que ele não saiba, ficção é uma coisa e realidade é outra”, esclareceu.



“Há 40 anos, fiz um filme onde interpretei uma menina de 15 anos que foi vendida a um prostíbulo para ser dada de presente a um político. Uma ficção, que retrata o que se passa até hoje na vida de muitas meninas e meninos, não na minha. Muitas crianças, assim como minha personagem, são vendidas e exploradas sexualmente por pessoas que acham que tudo é permitido a seu bel prazer”, explicou ainda a apresentadora.