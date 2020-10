Marília Mendonça Reprodução

Por O Dia

Rio - Marília Mendonça revelou estar com o menor peso desde que engravidou do filho Léo, que está com 10 meses. A cantora compartilhou a conquista no Twitter, nesta quarta-feira, ao comentar sobre seu processo de emagrecimento.

"Aproveitando o engajamento para comemorar meu menor peso desde quando engravidei. Estou feliz", afirmou a artista. Em seguida, uma fã perguntou se ela está longe de sua meta pessoal de emagrecimento. "Bastante. Mas devagar e, sempre, a gente chega lá. A meta é postar foto e falarem que fiz bariátrica", brincou a sertaneja.



O pequeno Léo, de 10 meses, é fruto do namoro com Murilo Huff, de quem a dona do hit "Infiel" se separou recentemente.