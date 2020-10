Gusttavo Lima Reprodução Do Instagram

Por O Dia

Rio - Gusttavo Lima não vive mais na mansão de Alphaville com Andressa Suita e os filhos. Após separação, ele começou a negociar a compra de um apartamento luxuoso avaliado em R$ 4 milhões que possui mais de 400 metros quadrados, em Goiânia. No entanto, segundo fonte do jornalista Lucas Pasin, do "Yahoo", essa mudança não ocorreu por vontade própria, mas sim por determinação da justiça.

De acordo com a publicação do jornal, "Gusttavo foi intimado a deixar a residência". A mudança para o novo endereço, se deve a uma intimação judicial que ordenou a saída do cantor da mansão onde a ex-mulher, Andressa Suita, e os dois filhos do ex-casal devem viver.



A assessoria de Gusttavo Lima não negou a existência da liminar que corre na Justiça, mas disse que "o cantor saiu de casa assim que anunciou a separação. Aqui, ressaltamos que a residência oficial da família sempre foi a casa de Alphaville, onde inclusive o casal estava morando quando ocorreu o término da relação".

Segundo a publicação, o cantor chegou a procurar Andressa na semana passada e tentou uma reconciliação, mas a modelo não aceitou e segue irredutível com a ação de divórcio, que está em andamento.