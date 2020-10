Por iG

Publicado há 3 segundos

São Paulo - Gusttavo Lima e Andressa Suita estão decidindo os detalhes da separação na Justiça. Segundo o jornal Extra, o sertanejo terá que pagar 54 salários mínimos por mês para sustentar a ex-companheira e os filhos, Samuel e Gabriel. Ao todo serão quase R$ 56 mil pagos mensalmente para a família.

De toda essa grana, Andressa terá direito a R$ 25.080 para se sustentar. Já para os meninos, cada um receberá R$ 15.675. O valor da pensão para os garotos é destinado a despesas básicas, ou seja, gastos como escola e plano de saúde deverão ser arcados por Gusttavo Lima.

O cantor e a influencer digital são casados com separação de bens, mas amigos do artista teriam dito que ele não quer brigar com a ex pela partilha de bens. O artista deixou a mansão onde morava com a ex, a casa que já virou meme nas redes sociais. Porém, o imóvel ficará com o sertanejo. Por outro lado, Gusttavo deve dividir o patrimônio adquirido após o casamento com Andressa. Ela estaria buscando 30% dos bens do ex-marido, cerca de R$ 45 milhões.