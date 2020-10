Por IG - Gente

Após ficar um tempo longe das redes sociais por conta da separação inesperada com Gusttavo Lima, Andressa Suita vem postando algumas "cutucadas" em seu Instagram.A indireta de hoje veio por meio de dois stories em que a modelo aparece toda arrumada ao som da música "O Girassol" da banda Ira!. Andressa ainda fez questão de colocar a letra da música no vídeo, que diz: "Meu sorriso se foi / Minha canção também / Eu jurei por deus não morrer por amor / E continuar a viver".Seguidores acreditam que foi uma forma de reafirmar que ela está bem mesmo depois de Gusttavo Lima ter terminado o casamento sem aviso prévio. Em um perfil do Instagram que replicou os stories, os comentários foram de apoio e admiração pela influenciadora.