MC Loma e Nakagima asumem relacionamento Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 31/10/2020 15:07

Rio - O mundo dos famosos recebeu mais um novo casal! MC Loma, 18 anos, assumiu um relacionamento com o surfista Flávio Nakagima, 33. Nakagima ficou conhecido também por sua participação no reality show De Férias com o Ex Brasil, em que se envolveu com MC Rebecca.



MC Loma mostrou para os seguidores que estavam namorando compartilhando um selinho com o surfista. Os dois estavam de máscara.



Nakagima, por outro lado, mostrou sem seu Instagram uma mensagem que ganhou da funkeira em um coador de café. "Uma cervejinha e um chocolate para adoçar sua vida, que fica amarga sem mim”, escreveu a cantora.



A internet se surpreendeu com o anúncio do relacionamento. entre os principais motivos está a diferença de idade entre ambos . MC Loma tem 18 anos, enquanto Nakagima tem 33. Também foi citada em diversos tweets o fato de que ninguém esperava que esse casal se formaria.



twitter todo falando do namoro da mc loma // eu pic.twitter.com/CSCey8sLdR — vênus (@notfakevenus) October 31, 2020

Eu depois de entrar no Twitter e ver a história da Mc Loma pic.twitter.com/loNcB2Dxfd — Laurinha Thaíspetacular (@lauthaisperta) October 31, 2020

a Mc Loma já tem 18 porra, ela já é de maior e sabe bem oq ela faz



arrumou um Sugar Daddy pô

eu iria fazer o msm pic.twitter.com/SMCgQvLhBL — (@e_olimpioxx) October 31, 2020

As pessoas estão falando da MC Loma como se a lógica da "novinha" tivesse começado hoje. Gente, não começou hoje, nem com Marcelo Camelo e nem com Caetano Veloso. Precisamos um dia reconhecer a nossa cultura e questionar fora da academia. Lá já fazemos isso. — Preta, pretona! (@Daianejoliveira) October 31, 2020

mc loma e naka é o casal mais sem pé e sem cabeça que eu já vi em toda a minha vida pic.twitter.com/lqPS7DLiBg — ℒ || LONELY (@baedodrew) October 31, 2020