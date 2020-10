Paula Fernandes Divulgação

A cantora Paula Fernandes contou, nesta sexta (30), que foi diagnosticada com Covid-19. Ela postou em suas redes sociais sobre o assunto, e aproveitou para acalmar os fãs sobre seu estado de saúde.



"Eu estou bem, mas infelizmente testei positivo para a Covid. Mesmo tomando todos os cuidados, acabei sendo infectada pelo vírus. Estou assintomática", disse ela.



"Passa muita coisa pela cabeça. Estou com um sentimento profundo de solidariedade às pessoas que passaram e ainda estão passando por esse problema tão sério", refletiu a cantora nos stories do Instagram.



A cantora tem passado a quarentena com o namorado, Rony Cecconello. Eles viajaram recentemente ao Pantanal, onde se encontraram com Cauã Reymond e Mariana Goldfarb.