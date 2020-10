Maisa se despede do SBT Foto: Divulgação / SBT

Publicado 31/10/2020 16:23

Rio - Maisa se despediu do SBT neste sábado após 13 anos na emissora de Silvio Santos. Na última edição do "Programa da Maisa", recebeu diversas homenagens dos fãs e dos colegas que acompanharam sua carreira.

No Twitter, a artista revelou que se emocionou nas gravações do último episódio do programa. "Ai ai, fortes emoções nesse programa. Em breve, eu toda remelenta, mas com máscara de cílios intacta (eu que fiz minha make dai já me preparei para o choro) na tv brasileira", brincou.

A apresentadora enfrentou o quadro "Cadeira da Verdade", em que respondeu perguntas de Celso Portiolli, Fê Paes Leme e Pabllo Vittar. Ao ser questionada sobre o que aprendeu no SBT, Maisa respondeu: "tudo o que sei sobre comunicação.

"Você sabe que você nasceu artista, você cresceu artista e vai ser uma artista até o fim da sua vida. Desejo a você boa sorte. Que Deus te abençoe", desejou Raul Gil.

Maisa também recebeu a homenagem de Silvia Abravanel, apresentadora do "Bom Dia & Cia". A filha de Silvio Santos a presenteou com um vestidinho que usava quando era pequena emoldurado. "Eu vim mais para cá do que para escola. É muito difícil ir embora, mas ir embora daqui feliz e saber que tenho apoio de tanta gente que entendeu o que é melhor para mim nesse momento é uma felicidade", respondeu a apresentadora emocionada.