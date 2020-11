Negra Li Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2020 08:37 | Atualizado 01/11/2020 08:45

Rio - A atriz e cantora Negra Li comemorou o Halloween com uma fantasia ousada. A artista compartilhou fotos, na madrugada deste domingo, do seu look. Ela optou por lingeries pretas e um casaco com estampa de onça.

"Um mood felina pra esse Halloween", escreveu a artista de 41 anos. "Miaaau", brincou a amiga e cantora Carol Conká. "Nossa musa!, disse um seguidor. "Que creme é esse, que você passa que fica parecendo o amor da minha vida?", escreveu outro.