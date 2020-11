Ricardo Pereira e família Reprodução/Instagram

Rio - Ricardo Pereira conversou com Patrícia Poeta, neste sábado, para o "É de Casa", da Rede Globo, sobre a vida em Portugal. O ator e a esposa, Francisca, disseram que eles e as filhas (Francisca, Julieta e Vicente) reforçaram os protocolos de segurança devido ao aumento dos contágios do novo coronavírus.

"A gente está preocupado, obviamente, porque agora veio com muita força. E o inverno vai começar aqui agora, e falam que o inverno é mais difícil, mas a gente está adaptado - as crianças até mais facilmente que a gente. Vamos com calma fazer nossa parte e tentar que tudo dê certo", disse Francisca.

O ator ainda se declarou à esposa e ressaltou a união nesses meses de isolamento. "Eu aprendi esse ano que realmente as mulheres e as mães são um polvo: conseguem chegar a todo lado. A pandemia está sendo uma prova de superação para muita coisa e para as famílias também. A gente passou muito tempo em casa, teve que ser professor dos nossos filhos, teve que manter a calma e a tranquilidade, a sanidade mental, ser companheiros uns dos outros. E a Francisca chegou com seus tentáculos em todo lado", contou Ricardo.