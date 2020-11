Taís Araujo e Lázaro Ramos Reprodução/Instagram

Publicado 01/11/2020 11:58

Rio - Taís Araújo e Lázaro Ramos formam um dos casais mais queridos da televisão brasileira. Na manhã deste domingo, Taís não poderia deixar de parabenizar o seu companheiro há mais de 15 anos. No aniversário de 42 anos do ator, Taís Araújo escreveu uma mensagem carinhosa e cheia de afeto para o marido no Instagram.



"O que estou falando nessa foto? Te amo, feliz aniversário!", começou a escrever a atriz. "Que Deus te cubra saúde, dê bênçãos, que ilumine sua cabeça, suas escolhas, seus passos pra que vc continue sempre caminhando com passos firmes e coração no lugar. Obrigada por ser esse farol em nossas vidas, meu amor!", conclui Taís.

Em seguida, o ator retribuiu o carinho. "Te amo mais", disse Lázaro.