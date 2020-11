Luiza Valdetaro e namorado Daniel Delmiro/Ag News

Rio - Famosos aproveitaram a manhã deste domingo chuvoso para se exercitar na orla do Rio de Janeiro. Acompanhados ou sozinhos, eles caminharam, correram e pedalaram pela zona sul da cidade.

A atriz Luiza Valdetaro aproveitou a companhia do namorado para correr e manter a forma. Simpática, a atriz, que estava de máscara, acenou para os cliques enquanto o namorado, sem máscara, seguiu concentrado. Já a humorista Mônica Martelli caminhou na orla com a companhia de uma amiga.

No ar no reprise de "Mulheres Apaixonadas", no qual faz o pai da filha malcriada Dóris, personagem de Regiane Alves, Marcos Caruso teve coragem de sair de casa para pedalar em dia gelado da cidade.