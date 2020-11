Ellen Rocche Globo/Paulo Belote

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 14:15

Rio - Aos 41 anos, Ellen Rocche falou sobre a possibilidade de ser mãe. À revista Quem, a atriz revelou que decidiu congelar os óvulos para garantir que um dia ela poderá engravidar.

“Congelei meus óvulos e foi ótimo. A gente é mulher, independente, trabalhadora e fica nessa correria diária. Acho muito importante congelar os nossos óvulos, porque no meu caso, por exemplo, não sei se no futuro eu vou querer ter um filho”, contou.



A artista também disse que sempre quis formar a própria família. “Ser mãe é magico. Sou família e muito coração. Cuido do meu irmão, sou mãezona (dele) e sempre sonhei em ter a minha família, com meu marido, parceiro, companheiro e nunca tive vontade de ter um filho só por ter, sabe? Por isso que esperei tanto e a vida nos encaminha a caminhos diferentes, e o tempo vai passando... Quis congelar, porque se passar muito tempo, lá na frente não quero me arrepender de querer ter filhos e não poder”, afirmou