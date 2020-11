A defesa de Mariah Carey disse ao TMZ que se a alegação for apresentada, a cantora será defendida 'vigorosamente e com sucesso'. AFP

Por IG - Delas

Rio - Depois do Halloween, as pessoas já começam a fazer os preparativos para o Natal. E todo fã de Mariah Carey sabe o que isso significa: uma desculpa para ouvir todo santo dia o maior hino do Natal, que e "All I Want For Christmas Is You".



A própria Mariah já sabe bem da importância do hit no calendário anual do ano todo e ela está sempre pronta para celebrar. Mal começou novembro e a cantora já aproveitou para fazer graça sobre isso na web.



A cantora passou para lembrar a galera sobre a aproximação do Natal em um vídeo, em que aparece atrás de uma porta cheia de teias de aranha e “sangue”. Dentro do ambiente está nevando e uma árvore de Natal está montada.



Mariah veste um pijama de ursinhos com gorros de Papai Noel e olha para o relógio. “Está na hora”, diz a cantora animada. Não demorou até que o nome de Mariah se destacasse como um dos assuntos do Twitter depois da divulgação do vídeo.

Guess what? pic.twitter.com/2IUkCOyCz — Mariah Carey (@MariahCarey) November 1, 2020

A Mariah Carey lendo os comentários dos Haters que falam que ela só aparece no Natal .



Mal sabem eles que no natal ela fatura mais que os artistas que hitam o ano todo, Old . pic.twitter.com/Sln1TYedds — David (@DavidBritto21) November 1, 2020

é incrível como a mariah carey puxou o tapete de jesus e fez o natal ser o momento dela pic.twitter.com/oREoffIEtI — zaeas (@elephantzae) November 1, 2020

Não é a toa que a canção se tornou tão emblemática. “All I Want For Christmas Is You”, lançada em outubro de 1994, é a música natalina de maior sucesso nas listas Billboard 100 de um artista solo e já chegou a quebrar três recordes mundiais: foi escutada 10.819.009 vezes em dezembro de 2018, foi a música de uma artista feminina mais escutada no Spotify em 24 horas e foi a música natalina que ficou mais semanas no Top 10 das paradas britânicas.