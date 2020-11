Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:33

Pabllo Vittar celebra, neste domingo (01) o aniversário de 26 anos, e amigos e fãs deram os parabéns para a cantora através das redes sociais.

fotogaleria

“Vencer sorrindo é revolucionário! E é isso que vemos quando Pabllo Vittar apresenta sua arte pra gente. Um feliz aniversário do seu irmão de coração!”, escreveu o rapper Emicida, no Instagram, com uma foto ao lado da cantora.Ludmilla também não deixou a data passar em branco. A cantora postou nos stories uma foto com Pabllo para celebrar a data. “O dia hoje é dela. Feliz aniversário, gostosa", escreveu.“Parabéns pra minha gata gostosa bunduda maravilhosa anja icônica, te amo muito, mana" escreveu a cantora Luísa Sonza, no Instagram, com uma foto das duas em um set de gravações.Nas redes sociais, os fãs de Pabllo também se manifestaram. "Hoje é aniversário de Pabllo, amanhã é feriado. Coincidência? Acho que não", apostou um usuário no Twitter. "Hoje é aniversário do artista mais completo e humilde desse país. Obrigado por levantar nossa bandeira no país que mais mata LGBTQ+ e ser nossa fonte de inspiração", desejou um outro fã.