Maraisa e o novo namorado Reprodução / Twitter

Por O Dia

A fila andou! Maraisa finalmente confirmou as suspeitas e está de namorado novo, um mês após terminar com o cantor sertanejo Fabrício Marques.



A cantora postou, nesta segunda-feira (02), uma foto com o médico mineiro Arthur Queiroz Amaral, em que aparece no colo do amado.



Desde o final de semana, fãs apontavam o novo mozão da cantora, mas, até então, sem confirmações por parte dela.



Maraisa e Fabrício terminaram o relacionamento há um mês, após muitas idas e vindas.