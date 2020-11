Flávia Pavanelli e o novo namorado, Junior Mendonza Reprodução Internet

Publicado 03/11/2020 08:58 | Atualizado 03/11/2020 09:14

Rio - Flávia Pavanelli anunciou o fim de seu noivado com o empresário Junior Mendonza na noite desta segunda-feira. O casal estava junto há cerca de um ano. A influenciadora digital anunciou o noivado em fevereiro deste ano.

"Oi gente. Passando para dar uma notícia zero agradável e bem difícil pra mim nesse momento: meu relacionamento com o Junior chegou ao fim. Não vou estender esse assunto e essa será a única vez que irei me pronunciar sobre isso", escreveu.

"O Ju é uma pessoa maravilhosa e sempre irei desejar tudo de mais lindo na vida dele. Sou muito grata a tudo que vivemos e meu carinho será sempre o mesmo, mas chegou a hora de cada um seguir o seu caminho. O dia de amanhã a Deus pertence. Gratidão imensa a tudo que vivemos. Guardei tudo com muito carinho em meu coração. Pra sempre", completou.

Pouco tempo depois o empresário também se pronunciou. "Que Deus te abençoe em seu caminho e que você seja muito feliz! Te desejo tudo de melhor nessa vida! Antes que inventem coisas, chegamos num ponto do relacionamento em que passamos a ver de formas diferentes o que é a essência realmente da parceria e cumplicidade de dentro do relacionamento. Viva a vida e seja feliz sempre! Também guardarei todos os momentos com muito carinho! Obrigado por tudo", disse.