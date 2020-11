Filha de Tom Veiga fala pela primeira vez sobre a morte do pai: estou sem rumo Reprodução Internet

Por iG

Publicado 03/11/2020 12:49 | Atualizado 03/11/2020 12:53

São Paulo - Alissa Veiga, filha de Tom Veiga, desabafou em sua conta no Twitter, na noite desta segunda-feira, sobre a morte do pai. "Estou sem rumo. Sem dúvidas o pior dia da minha vida. Eu não sei o que faço, é uma dor inexplicável. Eu só queria ter recebido um feliz aniversário dele", disse a jovem de 15 anos na rede.

Alissa completou 15 anos no último domingo, dia da morte do intérprete de Louro José. O ator morreu devido a um acidente vascular cerebral (AVC) causado por um aneurisma e foi encontrado em seu apartamento, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Alissa é filha de Tom com Alessandra Veiga, com quem ele foi casado por 14 anos. Além da jovem, o intérprete de Louro José também é pai de Amanda, Diego e Adrian. O velório do ator acontece nesta terça-feira, no Rio. O enterro será em São Paulo na quarta.