Maria Zilda Bethlem se emociona em entrevista no programa 'The Noite' de Danilo Gentili Gabriel Cardoso/SBT

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 13:55 | Atualizado 03/11/2020 14:00

Rio - Maria Zilda Bethlem está processando o Instagram. A atriz, que durante a quarentena tem feito sucesso com lives e entrevistas na plataforma, teve o conteúdo de toda a sua conta removido. Além de perder o conteúdo, Maria Zilda afirmou que perdeu também a oportunidade de fazer comerciais, o que prejudica bastante sua carreira.

De acordo com a MF Press Global, empresa que ajudou a atriz a recuperar seu perfil, a conta de Maria Zilda foi excluída no dia do seu aniversário, em 20 de outubro. Após solicitar a devolução, a atriz recebeu a conta de volta, mas, sem seguidores e sem qualquer postagem.

Publicidade

A ação contra o Instagram foi ajuizada na sexta-feira, dia 30 de outubro, pelo advogado Anselmo Ferreira de Melo Costa, em São Paulo. De acordo com o advogado, o valor da indenização pode variar entre R$ 200 mil e R$ 1 milhão.