Publicado 04/11/2020 09:47 | Atualizado 04/11/2020 11:54

Rio - Vídeo de Nego do Borel levando jovens, que estavam trabalhando nos sinais de trânsito do Rio para passeio de barco, viralizou nas redes . A ação foi realizada em conjunto como rapper PK para lançar o clipe da música "Não Foi Sorte".

"Ontem eu estava conversando com o PK, que é o artista que vou lançar a minha próxima música na sexta-feira, e a gente estava tendo a ideia de fazer um coquetel para nossos amigos. E eu dei outra ideia da gente fazer um coquetel com os moleques do sinal, tipo, pegar meu clipe e mostrar para eles antes do Brasil ver", disse Nego.



O cantor decidiu levar as crianças para que elas assistissem ao clipe durante um passeio de barco. "Liguei para meu parceiro Vetor, que é um cara maneiraço, tem um coração gigante, para ele disponibilizar os barcos na marina para gente poder levar essa galera. E eu estou saindo de casa agora, vou pegar os moleques no sinal e vamos levar todo mundo para o barco para fazer o pré-lançamento com a gente", completou Nego.