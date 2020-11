Mari Gonzalez e Jonas Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 12:18 | Atualizado 04/11/2020 12:27

Rio - A ex-BBB Mari Gonzalez revelou que foi submetida, nesta terça-feira, a uma lipoaspiração na região das axilas. Ela acalmou os fãs ao dizer que o procedimento da cirurgia foi tranquilo, mas que ainda precisará de cuidados durante o período de recuperação.

A ex-participante do programa "Pânico", que já havia se submetido a um preenchimento labial no mês passado, publicou vídeos no Instagram em que aparece com um curativo na região operada e sendo cuidada pelo marido, o ex-BBB Jonas Sulzbach. "Ontem fiz uma lipo nas axilas, então estou de repouso. Foi um procedimento bem tranquilo. Estou tomando remédio e não consigo fazer algumas coisas", disse.