Rio - Lulu Santos não se emociona somente nas gravações do The Voice Brasil, da Rede Globo. O marido do cantor, Clebson Teixeira, publicou vídeos em que Lulu aparece emocionado ao assistir um episódio da edição desta semana do programa em que o Lulu faz parte como técnico.

“Ele chora lá e aqui também!”, escreveu Clebson. Lulu ficou visivelmente emocionado dentro e fora das telinhas por ter sido escolhido por Ed Souza, participante que virou todas as cadeiras do reality da primeira fase, chamada "Edições às Cegas".