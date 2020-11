Por O Dia

Publicado 05/11/2020 12:00 | Atualizado 05/11/2020 12:05

Rio - Com um sorrisão no rosto, Zilu Camargo compartilhou uma foto em seu Instagram para desejar bom dia aos seus seguidores nesta quinta-feira. Na foto, a empresária, de 62 anos, deixou as pernões de fora ao usar um vestido transparente em um iate. O registro foi realizado durante um passeio pela costa da Flórida, nos Estados Unidos, onde reside hoje.