Por IG - Gente

Publicado 05/11/2020 16:01 | Atualizado 05/11/2020 16:03

Andressa Urach, que recentemente se afastou da Igreja Universal , falou que entrou em contato com o homem que a estuprou para perdoá-lo. Em entrevista ao podcast Potter Entrevista, a escritora contou que foi vítima de abuso sexual durante a infância. Mesmo tendo perdoado seu agressor, ela defende que casos de estupradores sejam presos quando comprovado o crime."Quando o estupro é comprovado, [a pessoa] tem de ir para a cadeia e pagar pelo que ela fez. Acho que deveria até haver medidas mais severas para que isso não aconteça", disse Andressa.A apresentadora revelou que as memórias que ela tem dos abusos sexuais são de quando tinha entre seis e oito anos. Ela fala que seu agressor era um homem que morava com ela, "quase um avô". Eles viveram juntos desde que ela tinha dois anos, por isso a ex-participante de 'A Fazenda' acredita ter sido abusada desde antes do que se lembra.Passados anos desde as violências, Andressa Urach ligou para esse homem para perdoá-lo. "Ele me tratou muito mal, mas eu já esperava porque as pessoas são como podem ser. Cada pessoa reage de uma maneira, cada um tem uma bagagem e cada um tem um pensamento. O bonito no ser humano é respeitar essas diferenças. Eu já estava esperando essa reação ruim da parte dele", conta.