Por IG - Gente

Ex colegas (e rivais) de programa, Carol Narizinho e Luiza Ambiel se encontraram após saírem de 'A Fazenda 12' em um evento em São Paulo pela primeira vez. Segundo informações que Carol relevou ao site hugogloss.com, Luiza não deixou os desentendimentos que aconteceram dentro do programa para trás e ignorou a ex-peoa.

Carol afirmou que já havia tentando contato com Luiza até por mensagem e não obteve resposta. Quando a encontrou no evento, tentou mais uma vez a reaproximação. "Quando eu cumprimentei ela, a gente se cumprimentou muito friamente - muito diferente da forma como ela tratou a Vic (Victória Villarim)", contou.

A atriz ainda tentou mais uma vez puxar conversa, mas relata que Luiza praticamente a ignorou. "Ela passou por mim, eu tentei conversar com ela e ela simplesmente virou a cara e saiu andando", desabafou. "Ficou um clima meio chato, porque isso foi na frente de outras pessoas, eu queria conversar com ela e ela nem me deu a oportunidade".

Luiza Ambiel deu sua versão do ocorrido

Na tarde de hoje (05), porém, a ex-participante da banheira do Gugu deu o seu lado da história por meio de stories no Instagram. "Cumprimentei a Carol sim, ficamos fazendo fotos, depois eu não a vi mais, ela ficou de um lado e eu do outro. Ela ficou em uma parte que tinha mais gente e eu fiquei na outra parte conversando com outras pessoas", diz nos vídeos.

"Quando eu estava indo embora me despedi de todo mundo porque tinha que acordar cedo. Eu passei por ela e e ela disse assim 'Lulu, não vai falar comigo?' na frente de todo mundo. O que eu ia dizer? Ia começar a conversar ali? Ia dizer: 'ah, tá bom, não vamos embora não, amanhã vai todo mundo se lascar. Gente, dá licença aí que agora vou lavar uma roupa suja aqui, sabe'. Não é assim que funciona!", se revoltou.

Luiza ainda alegou que Carol teve bastante oportunidade de conversar com ela e preferiu não o fazer. "Ela teve tempo para conversar comigo, fizemos várias fotos juntas , tirei foto ao lado dela, teve vários momentos que ela não quis falar comigo. Por quê? Não sei, mas beleza! Tenho o direito sim de estar magoado, porque ela não só torceu para o Matheus, como fez campanha pelo Matheus", finalizou.