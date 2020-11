Leda Nagle Reprodução Internet

Rio - Leda Nagle deu o que falar nas redes sociais depois de comparar as demissões de Rodrigo Constantino com a ditadura militar. Constantino teve contrato rescindido com a Jovem Pan, com a Record, com a rádio Guaíba e com o jornal Correio do Povo após suas declarações sobre o caso Mariana Ferrer. Ele afirmou que caso a filha fosse estuprada nas mesmas condições que Mariana, não daria queixa e ainda colocaria a jovem de castigo.

Em seu vídeo defendendo Constantino, Leda Nagle não citou nomes mas fez críticas a uma jornalista que teria "feito barulho na internet" para forçar a queda do comentarista. Os internautas especularam que a fala de Leda Nagle é um ataque a Vera Magalhães, porque a apresentadora do "Roda Viva" criticou a fala de Constantino sobre o estupro de Mari Ferrer.

"Antigamente, quem pedia a cabeça de um jornalista era um militar, da equipe da ditadura. Depois, os donos de jornal, os poderosos, o ministro das Comunicações, amigo do dono do jornal, pedia a cabeça de um repórter. Agora não! Agora é uma repórter que pede a cabeça de um cara que ela detesta, que é um jornalista como ela!", iniciou Leda Nagle.

"Eu não vou dizer nomes porque não quero ser processada e me meter nessa encrenca. Mas é uma jornalista que pede a cabeça de outro jornalista porque ela não gosta dele. E ela se aproveita de um equívoco. Ela pega a live dele, ou edita um trecho, diz que aquilo tá errado, lidera uma campanha contra o cara e fica toda feliz quando o sujeito é demitido", finalizou.

Eu vejo o que a Leda Nagle se tornou e só lamento pela Sabrina Sato ter ela como sogra... — Filipe Arthur (@FilipeArthur1) November 5, 2020

Tem gente que envelhece como vinho. Tem gente que envelhece como a Leda Nagle. — Beta (@betafala) November 5, 2020

Que morte horrível a da leda nagle.

Defendendo Rodrigo Constantino... — Biazita gomes (@biazitagomes) November 5, 2020

Leda Nagle não é “velha esclerosada senil”. Não é justo nem ético associar velhice e demência. Leda Nagle é mau caráter. — Jáder Santana (@tossedecachorro) November 5, 2020