Anitta Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 09:11 | Atualizado 06/11/2020 09:12

Rio - Durante o Tudum, festival virtual promovido pela Netflix, Anitta apresentou seu mais novo projeto com a Netflix, 'Anitta: Made in Honório'. Com lançamento no dia 16 de dezembro, a nova série documental acompanha a frenética rotina profissional com um olhar mais íntimo sobre a vida pessoal da artista.



fotogaleria

Publicidade

Na mesma plataforma de streaming, a cantora já havia lançado o documentário 'Vai, Anitta', em 2018.