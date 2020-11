Por IG - Gente

Publicado 06/11/2020 10:25 | Atualizado 06/11/2020 13:11

Rio - Anitta está mais do que solteira desde que terminou o namoro com Gui Araújo. Rolaram boatos que ela viveu um romance com o fotógrafo Lucas Omulek durante a viagem que fez para a Europa, mas agora as suspeitas são outras. A funkeira postou um vídeo sensual no Stories acompanhada do rapper Xamã.

Anitta ganha tapa na bunda de rapper Xamã Reprodução/Instagram

No post, Anitta e Xamã estão em um quarto ao som da música "Minha História", de Choji, David Gomes e Nandx710. A cantora está parada e o rapper vem por trás dançando sensualmente. Ele dá um tapinha nela durante a parte da letra que diz: "me amarro em dar tapa naquela bunda".

O rapper Xamã já vinha comentando nas fotos de Anitta há algum tempo. Um exemplo disso é uma foto que a cantora publicou no Halloween, na qual estava vestida de Kim Kardashian. O artista escreveu: "sou Kayne Oeste lá de Bangú", fazendo referência ao marido da socialite.