Ludmilla posta foto ousada para divulgar nova música Reprodução Internet

Por iG

São Paulo - Após divulgar os bastidores do clipe de sua nova música, Rainha da Favela, Ludmilla compartilhou um clipe de topless no Instagram para promover a faixa. "Estão preparados?", questionou a cantora.

As filmagens do videoclipe de Rainha da Favela, estão acontecendo na Rocinha — a maior favela do Brasil. A música será lançada no Prêmio Multishow e conta com a participação de referências no segmento, como Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Katia, a Fiel.

Para promover o lançamento de Rainha da Favela, Ludmilla iniciou uma corrente com homenagens a todas as cantoras escolhidas para a parceria usando a hashtag "RainhaDaFavela".