Kelly Key tem dia de spa em casa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 14:22 | Atualizado 06/11/2020 16:31

Rio - Kelly Key resolveu aproveitar esta sexta-feira para cuidar de si. A cantora mostrou no Instagram algumas fotos do "dia de spa" que está fazendo em casa. Nas imagens, Kelly key aparece com uma toalha na cabeça, raspando as pernas e de biquíni.

"Musiquinha rolando... Cheirinho de vela de canela... 30 minutos só para mim! Fiz sobrancelhas, coloquei uma máscara nos olhos enquanto descolori meus pelinhos e tirei outros. Banho, óleo de coco para finalizar", escreveu na legenda da imagem.

"E você!? Faz SPA em casa também!? Me conta! Alguma receitinha de beleza caseira pra compartilhar comigo?", perguntou a cantora. Os fãs compartilharam mesmo suas receitas de beleza e, claro, fizeram vários elogios a Kelly Key. "Maravilhosa", comentou um seguidor. "Linda", disse outra pessoa.