Por IG - Delas

Ludmilla está gravando um novo clipe na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A funkeira tem compartilhado um pouco dos bastidores no Stories. Ela mostrou um luxuoso roupão que está usando por cima dos figurinos, para proteger e manter o segredo das roupas que estarão no clipe.

O roupão de Ludmilla é da Versace. A peça é amarela com detalhes em preto, seguindo o estilo tradicional da grife. O roupão pode ser comprado por R$ 3 mil reais no site da marca e enviado para o Brasil.

"Rainha da Favela" é o novo single da funkeira e conta com participações de Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Katia, veteranas do funk. A música vai ser lançada no dia 11 de novembro, durante o Prêmio Multishow, e o clipe estreia no dia seguinte, no canal no YouTube da esposa de Bruna Gonçalves.