Por IG - Gente

Cleo fez um vídeo em seu canal para falar sobre o sexo, e reclamou das piadas maldosas que se popularizaram por ela falar sobre sua o assunto abertamente.

"Não me arrependendo de ter falado tanto sobre isso, até porque esse tema foi muito mais abordado pelos outros para que eu falasse. Muita gente me criticou por isso, me demonizou", disse.

"Eu sempre tratei esse tema com a naturalidade que acho que ele deve ser tratado, mas eu sofri muitas sanções por isso, muitas delas veladas. Um exemplo é parecer que você só sabe falar disso", continuou.

Cleo também ressaltou que houve muita insistência das pessoas para que ela abordasse o assunto em entrevistas e outras aparições.

Ainda no vídeo, Cleo explicou que muitos comentários partiam de pessoas próximas que se aproveitavam do que era exposto pela mídia: "Até mesmo as pessoas que estavam à minha volta, que se diziam minhas amigas, usavam essa minha imagem para me diminuir".

A atriz concluiu dizendo que não se arrepende da forma como abordou o sexo na mídia ao longo dos anos, no entanto, hoje em dia, tomaria mais cuidado. "Talvez se eu tivesse a maturidade de hoje, eu teria mais cautela em relação às pessoas ao meu redor, as que estavam mais próximas, só para não ser usada", completou.

Veja o vídeo: