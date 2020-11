Por IG - Gente

Publicado 06/11/2020 17:47 | Atualizado 06/11/2020 17:47

Após revelação de que foi traída por André Marques no 'Que História É Essa Porchat?', a apresentadora Fernanda Rodrigues deu mais detalhes sobre o desenrolar da história. Ela contou aos seus seguidores que após flagrar o apresentador beijando outra conversou com o, na época, namorado, e as coisas se resolveram.

"A gente conversou, ele ficou triste, se arrependeu, pediu desculpas. Ele sofreu também, não só eu. Depois, a vida seguiu, a gente amadureceu", disse Fernanda, em vídeo nos stories do Instagram.

Na publicação, ela escreveu: "A gente era muito novo! A gente erra. Depois amadurecemos, viramos amigos e nos divertimos com essa história. Eu amo ele".

No programa apresentado por Fábio Porchat, Fernanda relatou que tinha 16 anos quando se relacionou com André, na época de 'Malhação'. Segundo ela, o apresentador disse que faria uma viagem para Fortaleza para um trabalho numa micareta.

"De repente, mostrou o trio elétrico onde André estava e aí identifiquei ele. De repente, ele começou a falar no ouvido de uma moça. De repente, ele começou a xavecar a moça. De repente, ele beijou a moça! Quem já na vida assistiu ao vivo a própria traição?", contou.