Whindersson Nunes tem feito umas andanças pelo Brasil. Ao lado do novo affair, a influencer Maria Lina Deggan, ele já visitou diferentes regiões do Brasil e, pelo visto, essas viagens fizeram uma ideia surgir na mente do comediante. Ele fez um tuíte na manhã deste sábado (7) falando que cogita presentear um fã com uma viagem.

"Tava pensando em levar um fã bem gente boa para uma viagem num lugar desses que eu ando", escreveu Whindersson. Essas poucas palavras foram o suficiente para causar uma comoção e o nome dele virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. O post já tem mais de 130 mil curtidas e quase 27 mil comentários. Até mesmo pessoas que nem gostam do ex-marido de Luísa Sonza estão pedindo para ganhar a viagem.

