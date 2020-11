Por O Dia

Publicado 08/11/2020 09:42

Famosos como Camila Queiroz e Klebber Toledo, Nego do Borel e Duda Reis, Thaila Ayala e Renato Góes, entre outros, curtiram o Baile da Favorita, na noite de sábado (07), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

fotogaleria

O evento, realizado no Hotel Fairmont, comemorou os nove anos do Baile, e teve atrações como Ludmilla, Leozinho, Pocah, Bonde do Tigrão, Valesca e outros artistas.Os famosos puderam assistir aos shows das varandas de seus quartos no hotel ou em lounges ao lado do palco, respeitando o distanciamento social.