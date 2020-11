Antônio Marcos e Vanusa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 12:15 | Atualizado 08/11/2020 12:22

Rio - Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, postou no Instagram, neste domingo, uma foto dos pais juntos. Aretha é filha de Vanusa e do cantor e compositor Antônio Marcos. Vanusa morreu nesta madrugada, vítima de insuficiência respiratória. A cantora estava em uma casa de repouso em Santos, São Paulo.

"O amor é impossível. Hoje, aniversário do meu pai Antônio Marcos, ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade. A vida é arte!", escreveu Aretha na legenda da foto.

Em outra postagem, Aretha agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais. "É fácil ter uma espiritualidade em ambientes de paz e harmonia. É fácil pregar luz quando não se é testado por ódios, vinganças, maldades, mentiras, invejas. Mas a verdadeira luz se mostra em como vivemos as batalhas, em como solucionamos conflitos. O que oferecemos aos que estão em dor, em fracassos, tragédias e perdas. Sou grata por todos que me ajudam a ser cada dia a expressão da luz que me guia. Obrigada aos que mesmo distante se ocuparam hoje de oferecer conforto e afeto", disse.