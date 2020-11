Por IG - Gente

Publicado 09/11/2020 10:37 | Atualizado 09/11/2020 10:41





Anitta brilha no MTV EMA 2020 e é chamada de “A maior estrela do Brasil”





A cantora Anitta brilhou em sua aparição no MTV EMA 2020 neste domingo (8). O locutor oficial do evento elogiou a artista brasileira com a frase: “Para apresentar o nosso último prêmio, direto do Rio, a maior estrela do Brasil, Anitta”.

O momento foi muito comemorado pelos fãs da cantora nas redes sociais.

fotogaleria

Na ocasião, a cantora, falando em inglês, entregou o prêmio para o clipe Popstar, uma parceria entre DJ Khaled, Drake eJustin Bieber. A cantora chegou a concorrer na categoria Melhor Artista Brasileiro, mas perdeu a disputa para Pabllo Vittar.

Confira:

Confira o momento da participação de Anitta no #MTVEMA, apresentando a categoria de “Video do Ano”. . @Anitta apresentando a categoria de Best Video no #MTVEMA pic.twitter.com/b493rt5yaP — Anitta Media Videos (@MediaAnitta) November 8, 2020