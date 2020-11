Por IG - Pet

Publicado 10/11/2020 10:12

Na casa do Chef Érick Jacquin nunca falta Tompero. Literalmente! Um dos jurados mais queridos do reality show culinário Masterchef, Jacquin pode ser conhecido por seu jeito rígido e bruto dentro da atração. Entretanto, nas redes sociais, ele mostra seu lado mais fofo, em momentos com esposa, os filhos e seus dois gatinhos de estimação: o Jhonny e o Tompero.

Jacquin com seus gatinhos, Tompero e Johnny Divulgação

Duplinha mais fofa

Jacquin e sua esposa, Rosângela, já tinham um bichano da raça bengal, todo tigrado, que nasceu no mesmo dia do casamento dos donos, em 23 de outubro de 2015. Já o outro gatinho, foi adotado em 2019, quando já tinha um ano.

Foi só em 2019, que eles decidiram aumentar a família adotando um felino da ONG Adote um Gatinho. Jacquin postou um vídeo em seu Instagram, incentivando seus milhões de seguidores a fazerem o mesmo.

O bichinho escolhido não tem raça definida se chamava Elvis. Porém, assim que foi adotado, Jacquin insistiu para que ele fosse chamado de Tompero, como uma brincadeira do modo francês que o Chef pronuncia a palavra “tempero”.

Assim que o vídeo foi postado nas redes sociais, a Internet ficou apaixonada com a maneira que o jurado do Masterchef tratava os bichinhos e ele logo ganhou os corações dos seguidores nas redes sociais.

Ah, mas, apesar de ser um renomado Chef de cozinha, não se engane, os gatinhos só comem ração para manter uma dieta balanceada. “Eles não comem foie gras, só ração mesmo”, disse Jacquin em suas redes sociais.

Confira os momentos mais fofos: