Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:03 | Atualizado 10/11/2020 09:05

Rio - A noite de segunda-feira foi de sonho para Rafa Kalimman. Durante uma viagem para Arraial do Cabo com Daniel Caon, a ex-BBB recebeu um pedido de namoro digno de cinema. Além dos fogos de artifícios com os dizeres 'Quer namorar comigo?', a missionária ainda revelou que o cantor fez uma música para ela.

"Ele fez uma musica com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada", postou.