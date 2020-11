Nádia Lippi, Glória Pires e Maitê Proença nos bastidores da novela ’As Três Marias’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 08:17

Rio - Glória Pires postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto de 1981 em que aparece ao lado de Maitê Proença e Nádia Lippi. Na imagem, Glória está com os cabelos curtos e posa com as amigas nos bastidores da novela "As Três Marias".

fotogaleria

Publicidade

"Há 40 anos, 'As Três Marias' (Maria Augusta, interpretada pela Nadia Lippi, Maria da Gloria, interpretada por Maite Proenca e Maria Jose, interpretada por mim) estreava na Rede Globo. Trabalho primoroso de Walter Negrão e Herval Rossano!", escreveu Glória na legenda da imagem.