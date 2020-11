Por O Dia

11/11/2020

Rio - Paula Fernandes contraiu a Covid-19 em outubro ainda que seguisse o distanciamento social aconselhado pelas organizações de saúde. Nesse período de isolamento, a cantora fez algumas reflexões sobre a vida e compartilhou com os fãs, nesta terça-feira, no Instagram. "Esse período de reclusão me fez repensar muito a vida", escreveu na mensagem.