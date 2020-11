Juliana Paes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 08:53 | Atualizado 11/11/2020 08:54

Rio - Juliana Paes mostrou o corpão na noite desta terça-feira no Instagram. A atriz de 41 anos, que está no ar na reprise da novela 'A Força do Querer', na Rede Globo, posou de biquíni durante férias na Bahia. O registro destacou o corpo da atriz, como o barriga e o bumbum.

"Passando só pra dizer que estou feliz", escreveu na legenda da publicação. Os fãs, claro, não deixaram de elogiar o clique ousado da atriz. "Essa mulher é uma obra divina", exaltou uma fã. "Pura perfeição", comentou uma segunda seguidora.