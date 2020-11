Marido de Ana Hickmann está com câncer Reprodução Internet

Por iG

Publicado 11/11/2020 10:40 | Atualizado 11/11/2020 10:53

São Paulo - O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, revelou nesta quarta-feira que está na luta contra o câncer. O empresário de 54 anos tem ido diariamente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia.

Apesar de já ter passado por uma cirurgia para retirada do tumor, Alexandre decidiu trazer a situação a público porque passou a ser reconhecido no hospital. "E a aparência começa a tomar ares de quem está em tratamento contra o câncer", diz ele, que, ao retirar um linfonodo do pescoço, descobriu um tumor em metástase entre o maxilar e a base do crânio. "Ele foi retirado inteiro com sucesso".

Tranquilizando os fãs, o empresário disse que Ana Hickmann assumiu parte de suas funções no trabalho. "Passo bem e estou conseguindo cuidar da minha família dentro do possível. Estou otimista, mas em alguns dias de quimioterapia a gente fica muito avariado. Estou nas mãos de excelentes médicos. Quem sabe no meio de dezembro eu já não me livro desse tratamento?", avaliou.

Até o momento, Ana Hickmann não falou sobre o assunto. Há a especulação de que a apresentadora deve abordar o tema durante o "Hoje Em Dia", na Record.