Lorena (Adriana Birolli) em Totalmente Demais Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 13:10 | Atualizado 11/11/2020 13:54

Rio - Adriana Birolli apareceu completamente nua, nesta terça-feira, em seu Instagram. A atriz compartilhou um clique super ousado e delicado em seu perfil pessoal para falar sobre empoderamento, violência contra mulher e pedir liberdade ao corpo feminino.

fotogaleria

Publicidade

No registro feito pelo diretor e namorado da atriz, Ivan Zettel, ela aparece deitada em uma cama olhando diretamente para as lentes da câmera. Na legenda da publicação, ela criticou a decisão judicial do caso Mari Ferrer. André de Camargo Aranha, que é o acusado de estuprar a blogueira, foi sentenciado por estupro culposo, ou seja, quando não há a intenção de se cometer o ato, gerando revolta na web.



"Sem nada mais a declarar", escreveu na legenda da foto, usando as hashtags "não existe estupro culposo", "empoderamento feminino", "liberdade", "mulheres apoiando mulheres". Ainda na publicação, os seguidores elogiaram o poscionamento da atriz, além da própria foto. "Sempre belíssima", afirmou um. "Essa foto ficou linda", comentou outro.