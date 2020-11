Por O Dia

Rio - A modelo fitness Carolina Azevedo, que vive na Filadélfia, nos Estados Unidos, posou para um ensaio bem sensual. Durante a sessão de fotos, a musa abriu seu coração e falou sobre o seu estado civil.

"Meu último relacionamento foi com um russo, nos Estados Unidos. Estou meio decepcionada com os homens, acho que se pudesse nenhum mulher escolheria ser hétero", diz a gata, que não descarta um romance com outra mulher."Não sou bi, nem lésbica, mas tenho a mente e coração abertos. Fico encantada com o carinho entre duas mulheres. Já me senti atraída, mas nunca fiquei. Quem sabe não acontece agora no Brasil", revela.Carol veio para o Brasil para ficar mais perto da família devido a pandemia do novo coronavírus.