Natália Toscano surpreende Zé Neto com renovação de votos de casamento Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 14:10 | Atualizado 11/11/2020 14:11

Rio - Na última semana o sertanejo Zé Neto, dupla Cristiano, fez uma linda surpresa para sua esposa Natália Toscano em comemoração ao primeiro ano de casamento no religioso! Agora, Natália foi quem preparou uma mega surpresa para o marido, na verdade já faz um tempo que a influencer estava planejando.

Natália Toscano reuniu os pais do casal e os filhos José Filho e Angelina em uma viagem para Maragogi/AL para realizar a renovação de votos do casamento com o cantor, mas ele não sabia de absolutamente nada, pensou que era apenas uma viagem em família. Zé Neto foi surpreendido no meio da madrugada desta quarta-feira (11) para “tomar uma” e sem perceber foi ao encontro da Natália que estava deslumbrante com um vestido de noiva assinado por Alda Toscano. Todos os familiares estavam presentes para celebrar e abençoar mais uma vez essa união que aconteceu exatamente às 4h40 da manhã. A influencer escolheu esse horário propositalmente para que eles renovassem os votos com a energia do nascer do sol.



“Renovamos 12 anos de amor nessa manhã, renovamos nosso companheirismo, respeito e carinho. Éramos dois jovens sonhadores, caminhamos juntos para realizar todos os nossos sonhos, Zé é meu melhor amigo e maior companheiro de vida. Resolvi preparar toda essa surpresa em comemoração à nosso 1 ano de casados no religioso. Foi lindo e muito emocionante, do jeitinho que amamos, em meio a natureza e nossa família, será um dia para guardar na nossa memória”.

A linda cerimônia da renovação dos votos de casamento aconteceu no Resort Salinas de Maragogi que preparou toda estrutura com muita delicadeza, exatamente o que a Natália imaginou, além de hospedar a família.