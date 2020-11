Por O Dia

Publicado 11/11/2020 15:38 | Atualizado 11/11/2020 15:39

Léo Santana agradeceu pelo apoio que tem recebido dos fãs após a morte do pai . O cantor, que apareceu com um visual novo, de cabelos platinados, postou o agradecimento no Instagram nesta quarta-feira (11)."Gratidão a cada um de vocês por tudo. Deus abençoe a todos", escreveu.O pai do cantor, Lourival Santana, de 68 anos, morreu vítima de um infarto na semana passada, na Bahia.